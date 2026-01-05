Iarnă autentică la Bâlea Lac. Stratul de zăpadă are aproape un metru grosime, risc major de avalanșe – FOTO

Iarnă autentică la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgărașului. Stratul de zăpadă a ajuns la aproape un metru grosime, iar meteorologii și salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie extrem de precauți, pentru că riscul de producere a avalanșelor este major.

Autoritățile din Sibiu au transmis că cel mai mare strat de zăpadă din județ măsoară 86 de centimetri, la Bâlea Lac, iar acolo unde s-au format troiene grosimea depășește un metru.

În aceste condiții, în zonă se înregistrează și cel mai mare risc de producere de avalanșe din munții din țară, de gradul patru pe o scară de la unu la cinci.



Accesul la Bâlea Lac se poate face pe Transfăgărășan până la Bâlea Cascadă, de unde se poate urca doar cu telecabina, dacă permit condițiile meteo. Telecabina funcționează cu minimum 10 persoane.