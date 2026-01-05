Autoritățile din Sibiu au transmis că cel mai mare strat de zăpadă din județ măsoară 86 de centimetri, la Bâlea Lac, iar acolo unde s-au format troiene grosimea depășește un metru.

În aceste condiții, în zonă se înregistrează și cel mai mare risc de producere de avalanșe din munții din țară, de gradul patru pe o scară de la unu la cinci.





Accesul la Bâlea Lac se poate face pe Transfăgărășan până la Bâlea Cascadă, de unde se poate urca doar cu telecabina, dacă permit condițiile meteo. Telecabina funcționează cu minimum 10 persoane.