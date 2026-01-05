Eforturile pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în zonele lovite de viscol au intrat într-o fază accelerată, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, raportând progrese semnificative în județele cele mai afectate. Deși luni la prânz peste 28.000 de gospodării din 100 de localități rămăseseră încă în beznă, situația s-a îmbunătățit considerabil față de weekend, când numărul persoanelor fără curent se apropia de 95.000. În ultimele ore, doar în județul Alba, aproape 6.000 de familii au fost reconectate, autoritățile estimând că 80% dintre avariile rămase vor fi remediate până la finalul zilei.

Intervențiile se desfășoară în condiții deosebit de grele, în special în Munții Apuseni și în zonele izolate din Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș. Peste 500 de electricieni, organizați în 173 de echipe, lucrează neîncetat în zone împădurite și montane, unde accesul este îngreunat de arborii prăbușiți și de stratul masiv de zăpadă. Pentru a asigura un minim de confort populației din localitățile greu accesibile, au fost mobilizate și 20 de grupuri electrogene, echipele operative colaborând strâns cu structurile IGSU pentru a debloca drumurile și a ajunge la rețelele avariate.

În ciuda dificultăților locale, Ministerul Energiei dă asigurări că Sistemul Energetic Național funcționează în parametri optimi. Stabilitatea este susținută și de rezervele de gaze naturale, depozitele fiind pline în proporție de peste 70%, ceea ce garantează securitatea aprovizionării pentru restul iernii. În timp ce echipele din teren rămân mobilizate până la soluționarea ultimei avarii, oficialii subliniază că prioritatea absolută rămâne siguranța cetățenilor și restabilirea infrastructurii în cel mai scurt timp posibil.