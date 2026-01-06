La munte, ninsorile vor fi predominante, iar stratul de zăpadă nou ar putea ajunge la 10–20 de centimetri la altitudini mai mari de 1.700 de metri. Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor de vânt, care pot determina viscol și vizibilitate redusă în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între -1 și 11 grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Dobrogea. În Capitală, cerul va fi mai mult noros, cu posibile ploi slabe sau burniță, iar maxima nu va depăși 7 grade.

„Vorbim în continuare de fenomene de iarnă, cu siguranță în această dimineață vom actualiza mesajul meteorologic, având în vedere probabilitatea ca precipitațiile mixte — fie că vorbim de ploi, lapoviță și ninsori — să fie de interes în cea mai mare parte a țării și, cu precădere, în Banat, Crișana, Maramureș, dar și în Transilvania și în Moldova.

La munte, în continuare, predominant ninsori, strat de zăpadă nou în limite de 10–20 cm la altitudini mai mari de 1700 m — nu excludem — dar mai avem și intensificări ale vântului.

O maximă astăzi, la scara întregii țări, între -1 până la 10–11 grade, mai ales în partea de sud-est a țării, în Dobrogea, unde și pe parcursul zilei de ieri am înregistrat cele mai ridicate valori — 10–11 grade Celsius.

Va urma o noapte cu un ecart la nivelul minimelor între -4 până la 5–6 grade, -4 desigur în zonele depresionare din estul Transilvaniei sau în zonele nordice.

Cu siguranță și în Capitală o să consemnăm perioade în care ploile slabe sau burnița să fie de interes din punct de vedere meteorologic.

Astăzi, o maximă în jurul a 7 grade. Va urma o noapte cu valori ale temperaturilor în scădere, o minimă doar în jurul a 1–2 grade.

Și dacă astăzi vom mai consemna valori de până la 10–11 grade în partea de sud-est a țării, de mâine valorile de temperatură vor fi în scădere în majoritatea zonelor, inclusiv în partea de sud și sud-est a țării, dar mai ales de joi, pentru că o masă de aer rece va determina, pentru ziua de joi, maxime doar în jurul a -7 grade în partea de vest, în Banat și în Crișana, până la cel mult 9–10, nu excludem doar în Dobrogea.

Minimele vor deveni negative pe parcursul nopții de joi spre vineri — posibil cea mai rece noapte din această săptămână — cu valori de -15…-13 grade în vest și în depresiunile intramontane, până la -1 pe litoral.

Cu siguranță vom da alte coduri de la ora 10, având în vedere că fenomenele de iarnă continuă. Până vineri vom emite un mesaj meteorologic în această dimineață, având în vedere că precipitațiile sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare vor continua, dar în același timp și intensificările de vânt, care vor determina, în zona montană înaltă, viscol și vizibilitate scăzută.”, a declarat Elena Mateescu, director general al ANM, la Realitatea Plus.