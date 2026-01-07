Regia de Transport a Parisului (RATP) a decis miercuri dimineață să oprească „exploatarea tuturor liniilor de autobuz, până când condițiile de siguranță vor fi din nou îndeplinite”, potrivit Le Monde.

Conform Ile‑de‑France Mobilités (IDFM), toate autobuzele se întorc la depouri.

Comitetul interministerial de criză din Ministerul de Interne a suspendat transportul școlar în cele 38 de departamente pariziene aflate sub avetizare cod porocaliu. Circulația camioanelor este „adaptată la nivel local”, dar ar trebui să fie în mare parte interzisă, potrivit unei surse guvernamentale.