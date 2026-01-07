Una dintre cele mai simple metode, dar și printre cele mai eficiente, este cunoscută sub numele de „Biletul” sau „foaia de hârtie”, scrie revista auto poloneză Auto Swiat.

Hoții plasează o foaie de hârtie, un pliant sau un bilețel sub ștergătorul lunetei unei mașini parcate. Uneori folosesc chiar și o hârtie lipită cu scotch, pentru a fi mai greu de indepărtat.

Cum acționează hoții

Șoferul pornește mașina fără să observe hârtia din spate. Abia după ce pleacă de pe loc și vede că vizibilitatea în oglinda retrovizoare este afectată, oprește vehiculul pentru a verifica ce se întâmplă. În acel moment, coboară din mașină și se îndreaptă spre lunetă pentru a îndepărta hârtia.

Hoțul, care urmărea situația de la distanță, profită de clipa în care mașina rămâne pornită și nesupravegheată. În funcție de oportunitate, poate fura vehiculul sau obiectele de valoare lăsate în interior.

De ce funcționează metoda „Biletul”

Această tehnică este posibilă și din cauza vulnerabilităților sistemelor fără cheie ale mașinilor moderne. Chiar dacă șoferul are cheia în buzunar, motorul nu se oprește automat atunci când acesta se îndepărtează de vehicul. Astfel, hoțul poate pleca fără probleme cu mașina.

În multe cazuri, astfel de furturi nici nu apar în statisticile poliției, deoarece șoferii nu pot identifica momentul exact în care a avut loc infracțiunea.

Probleme și cu asigurarea

Situația devine și mai complicată atunci când intervine asigurarea. Companiile pot refuza plata daunelor dacă se constată că mașina a fost lăsată pornită și nesupravegheată, considerând acest comportament o neglijență gravă.

Cum te poți proteja de această metodă

Experții recomandă ca, în momentul în care observi ceva pe lunetă, să nu oprești imediat pe marginea drumului. Este mult mai sigur să continui deplasarea până într-o zonă monitorizată sau într-o parcare publică.

Abia acolo se recomandă:

oprirea motorului

scoaterea cheii

închiderea mașinii

verificarea obstacolului de pe lunetă

De asemenea, nu trebuie lăsată niciodată mașina pornită atunci când șoferul se îndepărtează de ea, nici măcar pentru câteva secunde.