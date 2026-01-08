Rezultatele autopsiei lui Gabriel Bumbăcea

Gabriel fusese implicat într-un accident grav produs pe DN10, în urmă cu aproape o săptămână, fiind transportat de urgență la Spitalul Județean Buzău. Conform primelor evaluări medicale, acesta suferise o fractură de femur, leziune considerată tratabilă și care, în mod normal, nu i-ar fi pus viața în pericol.

În timp ce familia aștepta intervenția chirurgicală și se pregătea să-l aducă acasă după operație, starea tânărului s-a deteriorat brusc. La scurt timp după internare, Gabriel a decedat, vestea fiind un șoc devastator pentru părinții săi.

Potrivit concluziilor stabilite de Serviciul de Medicină Legală Buzău, moartea a fost cauzată de un tromboembolism pulmonar, arată jurnaluldebuzau.com. Mai exact, un cheag de sânge s-a format și s-a extins în organism, blocând arterele pulmonare. Deși tânărul se afla sub tratament cu anticoagulante, complicația a dus la o hemoragie severă, incompatibilă cu viața.

Familia așteaptă răspunsuri clare legate de circumstanțele în care s-a produs această tragedie.