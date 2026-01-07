Mesaje de Sfantul Ioan Botezătorul 2026



Creştinii prăznuiesc în fiecare an, în data de 7 ianuarie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare considerată una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creştin. De altfel, biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), naşterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima si a doua aflare a capului lui (24 februarie) si a treia aflare a capului sau (25 mai).

Mesaje de bine şi urări cu „La mulţi ani” cu ocazia soborului Sfântului Ioan Botezătorul

Este ziua ta, Ioana, un nume la fel de pur şi gingaş ca tine! La mulţi ani!

Felicitări, dragul meu Ioan, cu ocazia acestei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos şi plin de voie bună. La mulţi ani!

Fie ca Sfântul Ioan să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La mulţi ani!

Cu ocazia zilei tale de nume, îţi doresc să ai parte de toata bunătatea vieţii, de fericire şi de împliniri.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Ioan cât mai frumoasă!