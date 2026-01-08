„Relația dintre Bolojan, prim-ministru, și președintele Partidului Național Liberal și Nicușor, președintele României, este, cum a definit-o Bolojan, instituțională. Deci ei discută când au nevoie. Nu sunt, să zicem, prieteni.

De fapt, pot să vă spun - și acuma pot să o spun foarte deschis - Partidul Național Liberal niciodată n-a avut o simpatie deosebită față de Nicușor Dan.

De ce vă spun acest lucru? Pentru că atunci când era bâlbâiala aia cu candidații PNL-ului pentru Municipiul București, nu o dată, de două ori sau trei ori, în organismul de conducere al Partidului Național Liberal m-am ridicat și am spus: «Domnule, suntem într-o situație ciudată, schimbăm... de ce nu-l susținem pe Nicușor Dan?»

Sigur, răspunsurile primite au fost superficiale: că nu-i membru al PNL-ului, că vrea să fie independent, că nu știu ce... Deci niciodată n-a fost, ca să spun așa, un fel de susținere entuziastă deosebită în PNL pentru candidatul...”, a declarat Theodor Stolojan la Realitatea PLUS.