Sfantul Cuvios Gheorghe a trait in secolul al VII-lea. Dupa moartea parintilor, alege sa mearga la Ierusalim, sa se inchine la mormantul Mantuitorului. Vietuieste o vreme alaturi de fratele sau, Heraclid, care pustnicea in Lavra Kalamon. Urmand sfatul fratelui sau, ajunge in Hozeva. Aici intra in cinul monahal.

Datorita ascezei, luptei impotriva patimilor, se umple de darul Sfantului Duh si devine un stalp insufletit si o icoana a tuturor bunatatilor atat pentru cei din manastire, cat si pentru cei din afara ei. A stralucit cu nevointele si s-a dezlipit de toata desfatarea lumeasca, capatand si darul de a face minuni. Ajunsese sa fie atat de bineplacut lui Dumnezeu, incat, daca atingea copacii uscati, acestia primeau puterea sa rodeasca. Nu a slabit din infranare pana la moartea sa.

Cand a simtit ca trebuie sa treaca la cele vesnice, l-a chemat pe ucenicul sau. Acesta, fiind ocupat cu pelerinii prezenti in manastire, nu a putut ajunge de indata la chemarea lui. Dar batranul l-a asteptat si numai dupa ce si-a imbratisat ucenicul si a spus de trei ori: “Iesi, suflete al meu si mergi la Domnul”, a murit.

Sfanta Domnica (+ 474) s-a nascut in Cartagina, Africa, in vrema imparatului Teodosie cel Mare (379 - 395). Parintii ei au fost bogati, insa pagani. Ajunge la Constantinopol impreuna cu alte patru fecioare si primesc cu toate botezul de la Patriarhul Nectarie. A intrat in monahism si a fost diaconita la biserica patriarhiei.

In Biserica primara, diaconitele se ocupau cu invatarea si propovaduirea Evangheliei si pregatirea femeilor pentru Taina Sfântului Botez. Sfanta Domnica a trecut a cele vesnice in timpul imparatului Zenon.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Macarie Macris;

- Sfantului Cuvios Emilian Marturisitorul;

- Sfintilor Mucenici Iulian si Vasilisa;

- Sfintilor mucenici care au crezut prin Sfantul Iulian;

- Sfantului Sfintitului Mucenic Carterie;

- Sfantului Chir, arhiepiscopul Constantinopolului;

- Sfantului Attic, patriarhul Constantinopolului;

- Sfantului Prooroc Sameu Elamiteanul;

- Sfantului Agaton;

- Sfintilor Mucenici Teofil, diaconul, si Eladie.

sursa: calendarortodox.ro