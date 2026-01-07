Ghișeele Direcției de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Oradea rămân închise până după sărbătorile de iarnă, iar plata impozitelor pe proprietate pentru anul 2026 va începe abia pe 15 ianuarie.

„Începând cu 15 ianuarie 2026, va fi reluată colectarea tuturor impozitelor și taxelor datorate către bugetul local, inclusiv impozite pe clădiri, terenuri și autovehicule aferente anului 2026”, se menționează în informarea municipalității.

Municipalitatea a transmis că, la fel ca în fiecare an, colectarea datoriilor fiscale se reia etapizat.

„Din 5 ianuarie 2026 se vor colecta doar taxele fără debit (amenzi de circulație sau parcare, taxă judiciară de timbru, avize) la ghișeele 21–27 din Centrul de relații cu publicul, la unitățile Direcției de Poștă sau prin unitățile CEC”, a anunțat Primăria Oradea.

Potrivit publicației locale BIHOREANUL, impozitele pe apartamentele orădenilor vor fi, în 2026, cu 80% mai mari decât în 2025 — una dintre cele mai abrupte creșteri din țară.