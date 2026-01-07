APCR solicită, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, exceptarea pacienţilor cronici şi oncologici din programele naţionale de la această măsură, o abordare diferenţiată, bazată pe criterii medicale şi sociale, dialog real cu organizaţiile de pacienţi înainte de adoptarea unor decizii cu impact profund uman.

"Vă scriu în numele pacienţilor cronici din România - oameni care nu cer privilegii, ci respect, demnitate şi echitate. Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, justificată prin dorinţa de a combate concediile medicale fictive, loveşte nediferenţiat şi nedrept exact în cei mai vulnerabili dintre cetăţeni: pacienţii oncologici, pacienţii cu boli cronice grave, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate. Aceşti oameni nu sunt 'suspecţi', nu sunt 'oportunişti', nu sunt 'statistici', sunt pacienţi cu diagnostice clare, documentate şi monitorizate de statul român, care se luptă zilnic nu doar cu boala, ci şi cu limitele financiare impuse de aceasta", se arată în scrisoarea semnată de preşedintele APCR, Cezar Irimia.

Președintele APCR se întreabă de ce "sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală - controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale - rămâne nerezolvată".

"Pentru un pacient oncologic, pentru un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi de concediu medical neplătită nu este o corecţie administrativă. Este pâinea pe o săptămână. Este un medicament amânat. Este o factură neachitată. Este o umilinţă în plus, peste suferinţa deja existentă. Vă întrebăm deschis şi onest: De ce trebuie să plătească pacientul cinstit pentru greşelile altora? De ce sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală - controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale - rămâne nerezolvată? Combaterea fraudei nu se face prin pedepsirea bolnavilor reali, iar un stat responsabil îi protejează pe cei slabi şi îi sancţionează pe cei care trişează, nu inversează povara", a arată acesta.

APCR menţionează că "politicile publice nu sunt doar cifre şi bugete, ci ar trebui sa fie despre şi pentru oameni".

"Un stat care îşi pedepseşte bolnavii pentru a-şi corecta disfuncţiile interne nu este un stat puternic, ci unul care îşi abandonează cetăţenii exact atunci când au mai mare nevoie de protecţie", se încheie scrisoarea, semnată cu speranţa că "nedreptatea va fi corectată", a mai transmis președintele APCR, în scrisoarea postată pe Facebook.