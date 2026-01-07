COD: GALBEN

Data emiterii: 07-01-2026 ora 6:12

Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:30 până la: 07-01-2026 ora 9:00

In zona: Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mociu, Sic, Călărași, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Petreștii de Jos, Sânmărtin, Geaca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Pălatca, Aiton, Buza, Ploscoș;

Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Teaca, Lechința, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Dumitra, Livezile, Șintereag, Chiochiș, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Șieu, Matei, Șieuț, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Dumitrița, Galații Bistriței, Cetate, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.



COD: GALBEN

Data emiterii: 07-01-2026 ora 5:32

Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00

In zona: Județul Constanta: Cernavodă, Hârșova, Mircea Vodă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Oltina, Aliman, Ghindărești, Deleni, Saligny, Adamclisi, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu;

Județul Tulcea: Casimcea;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.



COD: GALBEN

Data emiterii: 07-01-2026 ora 5:48

Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00

In zona: Județul Gorj: Țânțăreni, Crușet, Ionești;

Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Baldovinești;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Braloștița, Pielești, Breasta, Vârvoru de Jos, Goiești, Carpen, Malu Mare, Robănești, Murgași, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Valea Mare, Sutești, Laloșu, Ghioroiu, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Bălăcița, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Vlădaia, Pădina, Dumbrava, Grozești, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce favorizează, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



COD: GALBEN

Data emiterii: 07-01-2026 ora 5:24

Valabil de la: 07-01-2026 ora 5:40 până la: 07-01-2026 ora 9:00

In zona: Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Drăgușeni, Viișoara, Concești, Mitoc, Adășeni;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Zorleni, Banca, Văleni, Zăpodeni, Lipovăț, Roșiești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Tutova, Perieni, Laza, Albești, Grivița, Costești, Ștefan cel Mare, Bogdănești, Oltenești, Ivești, Pușcași, Delești, Deleni, Băcani, Ferești, Viișoara, Bălteni, Bogdănița, Ciocani;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.



COD: GALBEN

Data emiterii: 07-01-2026 ora 4:46

Valabil de la: 07-01-2026 ora 5:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00

In zona: Zona joasă a județului Alba , respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;

Zona depresionară a județului Covasna , respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;

Zona joasă a județului Braşov , respectiv zona localităților: Făgăraș, Victoria, Rupea, Hoghiz, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Racoș, Jibert, Șercaia, Comana, Hârseni, Viștea, Homorod, Cața, Bunești, Ucea, Părău, Ungra, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Ticușu;

Zona depresionară a județului Braşov , respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;

Zona joasă a județului Mureş , respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Daneș, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Sânger, Ogra, Băgaciu, Rușii-Munți, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca, Cozma;

Zona joasă a județului Harghita , respectiv zona localităților: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Praid, Corund, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Atid, Mărtiniș, Avrămești, Secuieni, Feliceni, Porumbeni, Brădești, Merești, Săcel, Ocland, Dârjiu, Ulieș;

Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Zona joasă a județului Sibiu , respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.