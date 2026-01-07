Reprezentanții profesiei susțin că noul nivel al finanțării nu mai acoperă cheltuielile minime de funcționare și va avea efecte serioase atât asupra activității cabinetelor, cât și asupra sănătății animalelor și a populației.

„N-avem altă posibilitate decât să închidem cabinetele, intrăm în faliment. Animalele ar fi afectate în primul rând, plus proprietarii lor, pentru că mortalitatea va fi gravă. Tot noi, cetățenii de rând, vom plăti”, a declarat medicul veterinar Marin Nicoli la un post tv.

Un alt punct sensibil este legat de costurile cu personalul. Medicii spun că suma de 5.000 de lei nu acoperă nici măcar salariul unui asistent veterinar, ceea ce face imposibilă desfășurarea activității în condiții normale.

„Eu nu pot să plătesc asistentul veterinar din acești bani, e o muncă enormă. Ar fi imposibil ca eu, fără doi asistenți, să îmi desfășor activitatea. 5.000 lei pentru un cabinet veterinar reprezintă blocajul și falimentul”, a explicat Ion Tudor, medic veterinar.

De asemenea, Colegiul Medicilor Veterinari acuză presiuni administrative. Potrivit președintelui filialei Mehedinți, Ionel Mușat, autoritățile le-ar fi cerut medicilor să semneze un act adițional prin care să accepte oficial reducerea sumei, lucru pe care aceștia îl resping categoric.

„S-a primit o notă de serviciu prin care s-a cerut semnarea unui act adițional pentru diminuarea sumei. Nu există așa ceva, nu o să facem asta. În județ, colegiul nu va accepta. Ne aduce aminte de anii 1960. Singura soluție este să ne punem la masă”, a spus Mușat.

În județul Mehedinți funcționează în prezent 38 de cabinete veterinare de liberă practică, conform datelor furnizate de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicii avertizează că, fără o soluție rapidă, multe dintre ele riscă să se închidă în perioada următoare.