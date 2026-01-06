Ninsori abundente în Franța, Olanda și Marea Britanie

Cinci persoane din două regiuni ale Franței și-au pierdut viața în accidente cauzate de ninsorile abundente.

Peste 13.000 de locuințe au rămas fără curent electric, iar la Paris pompierii au raportat peste 240 de intervenții pentru accidente din cauza zăpezii și gheții.

Toate zborurile au fost anulate pe aeroportul din Nantes din cauza condițiilor meteorologice extreme. Totodată, și aeroporturile din Paris au fost afectate de ninsorile abundente. Acestea se confruntă cu întârzieri din cauza lucrărilor în curs de dezăpezire a pistelor și de dezghețare a aeronavelor.

Și Olanda este grav afectată de ninsori. Sute de zboruri au fost anulate, autobuzele nu circulă în mai multe locuri din țară iar trenurile sunt perturbate din cauza defecțiunilor la macazuri.

În Regatul Unit, sute de școli sunt închise, dintre care 330 în Țara Galilor iar 170 în Irlanda De Nord.