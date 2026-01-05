Meteorologii avertizează asupra unui risc major de avalanșă în munții Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu, unde ninsorile recente au creat un echilibru extrem de fragil. La peste 1.800 de metri altitudine, s-a depus un strat generos de zăpadă proaspătă (între 20 și 45 cm), care acoperă un fundament mai vechi și incomplet stabilizat.

Pericolul principal este cauzat de structura stratului de zăpadă. În profunzime se găsesc cristale de tip cupă, care reduc aderența și permit straturilor superioare să alunece cu ușurință. Viscolul din ultimele zile a transportat zăpada ușoară spre zonele adăpostite și în apropierea crestelor, formând plăci de vânt consistente. Pe versanții înclinați, există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari. Acestea pot porni spontan sau la suprasarcini (chiar și la trecerea unui singur schior sau turist). Se estimează că ninsorile viitoare vor mai adăuga încă 10-20 cm de zăpadă, îngreunând și mai mult structura instabilă.

În timp ce în Carpații Orientali, Occidentali și în masivele Parâng-Șureanu riscul de avalanșă rămâne însemnat, ANM a extins avertizările și pentru restul țării. Sunt în vigoare coduri de ninsoare, ploaie și polei, inclusiv un Cod Portocaliu în patru județe și un Cod Galben pentru Capitală.

Grosimea stratului de zăpadă (Luni la prânz): Cea mai mare acumulare de zăpadă este înregistrată la Vârful Omu (154 cm), urmată de valori semnificative în punctele montane cheie:

Bâlea-Lac: 88 cm

Băișoara: 56 cm

Stâna de Vale: 48 cm

Călimani, Lăcăuți și Bucin: 47 cm

Semenic: 46 cm

Roșia Montană: 45 cm

Din cauza acestor condiții, autoritățile recomandă turiștilor să evite traseele de mare altitudine.