Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc la ora 10:00 GMT la biserica Notre-Dame-de-l’Assomption, înainte ca ea să fie înmormântată în strictă intimitate într-un cimitir din orașul strălucitor în care a trăit o mare parte din ultimii săi ani de viață, în spatele unor ziduri înalte, înconjurată de o menajerie de pisici, câini și cai, scrie Reuters.

Localnicii și fanii își vor nputea prezenta omagiile în zona Pre des Pecheurs din cartierul vechi numit La Ponche, centrul istoric al fostului sat de pescari.

Bardot a devenit faimoasă la nivel internațional la începutul anilor ’20, odată cu rolul din filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, părul ei ciufulit și energia sa feroce radiind un magnetism sexual care a definit feminitatea eliberată în Franța anilor ’50.

Cunoscută afectuos ca B.B. de mulți în Franța, rolurile lui Bardot au făcut-o nu doar un sex-simbol, ci și o imagine simbol a culturii pop și un punct de referință pentru schimbarea atitudinilor sociale. Ea a devenit prima celebritate care a pozat pentru un bust al Mariannei, simbolul tradițional al Republicii Franceze care împodobește primăriile franceze.

Cu toate acestea, Bardot a considerat că viața de celebritate o izola și o distrăgea de la plăcerile simple ale vieții. A jucat în ultimul său film în 1973 și s-a retras din viața publică, dedicându-se protecției animalelor.

Bardot a declarat pentru Le Monde în 2018 că dorea să fie îngropată într-un colț liniștit al grădinii sale. Însă prefectura Var a afirmat că nu a primit niciodată nicio cerere pentru o înmormântare privată, care ar fi fost necesară pentru a o îngropa în grădina sa.