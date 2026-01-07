Benny Sagi, președintele Tribunalului Districtual Beersheba, a decedat pe loc în urma impactului produs pe Route 6, în sudul Israelului, scrie „Daily Mail”.

Conform concluziilor preliminare ale poliției, un vehicul care circula pe banda de rezervă a intrat brusc pe autostradă și a intrat în coliziune cu motocicleta lui Sagi.

Echipele de intervenție au descris incidentul ca fiind „șocant”, medicii afirmând că judecătorul a suferit leziuni mortale și nu prezenta semne de viață la sosirea lor.

Circumstanțele neobișnuite în care mașina a intrat pe carosabil au determinat deschiderea unei anchete complexe,

Judecătorul Sagi era o figură proeminentă a sistemului judiciar israelian și era respectat pe scară largă pentru expertiza sa juridică și calitățile de lider.

Vestea morții sale subite a șocat întreaga clasă politică și juridică din Israel.

Președintele Isaac Herzog s-a declarat „șocat și îndurerat”, în timp ce președintele Curții Supreme a Israelului a declarat că sistemul judiciar este „consternat”. Magistratul a lăsat în urmă o soție, o fiică și doi fii.