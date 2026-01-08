Potrivit poliției, focurile de armă au fost trase în parcarea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, în timp ce în interiorul clădirii avea loc o înmormântare la care participau zeci de persoane. Toate victimele sunt adulți. Autoritățile au transmis că, în acest moment, nu există indicii că atacul ar fi avut o motivație religioasă.

Atac armat la o biserică din SUA. Doi oameni au fost uciși

Șeful poliției din Salt Lake City, Brian Redd, a declarat că nu se crede că ar fi fost „un atac țintit împotriva unei religii”, însă nici varianta unui incident întâmplător nu este luată în calcul. Până acum, niciun suspect nu a fost reținut.

Un martor, Brennan McIntire, a povestit că el și soția sa au auzit împușcăturile din apartamentul lor aflat lângă parcare. Bărbatul a ieșit imediat afară și a văzut o persoană întinsă pe jos, în timp ce alți oameni încercau să o ajute, plângând și strigând disperați, notează MRT.com.

„Oamenii plângeau și se certau”

„De îndată ce am ajuns acolo, am văzut pe cineva întins pe jos”, a spus McIntire. „Oamenii îl îngrijeau, plângeau şi se certau”, a adăugat el.

Zona a fost rapid împânzită de forțe de ordine. Aproximativ 100 de vehicule ale poliției au ajuns la fața locului, iar elicoptere au survolat zona în căutarea unui posibil atacator. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească motivul atacului și identitatea persoanei responsabile.