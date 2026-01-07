Declarația, semnată de premierul britanic Sir Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni, reafirmă sprijinul Europei pentru „integritatea teritorială” a Groenlandei, după mai multe zile de tensiuni între Washington și Copenhaga.

Reacția Europei a fost promptă: șapte lideri din Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania și Danemarca au emis o declarație în care afirmă că „nu vor înceta să apere Groenlanda” în fața amenințărilor americane.

Aceștia au descris Statele Unite drept „un partener esențial”, amintind totodată că între Washington și Danemarca există un acord de apărare semnat în 1951.

„Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra problemelor care le privesc”, se arată în textul comun al liderilor europeni, care reafirmă angajamentul pentru apărarea „integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor”.

Potrivit unui oficial al administrației americane, Donald Trump și consilierii săi analizează posibilitatea achiziționării teritoriului danez sau a preluării responsabilității pentru apărarea acestuia.

Casa Albă a subliniat marți că „utilizarea armatei americane rămâne o opțiune” și că subiectul „nu va dispărea”, în ciuda protestelor liderilor NATO.

Președintele american a susținut recent că Statele Unite trebuie să controleze insula, de peste trei ori mai mare decât Texas, pentru a întări securitatea NATO în fața amenințărilor tot mai mari din partea Chinei și Rusiei în regiunea arctică.

Duminică, Trump a sugerat că ar putea anunța o decizie privind Groenlanda „în aproximativ două luni”, odată cu stabilizarea situației din Venezuela.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „achiziționarea Groenlandei este o prioritate națională de securitate pentru Statele Unite”, adăugând că președintele discută „toate opțiunile disponibile”, inclusiv o eventuală intervenție militară.