Avertizare vânt puternic în Sinaia: telecabinele de altitudine nu funcționează cu publicul: "Pârtiile sunt îmbibate cu apă ca urmare a ploilor"
Din cauza vântului puternic, telecabina tronson 1 (Sinaia – Cota 1400) nu mai poate funcționa în siguranță, iar pârtiile rămân închise, după ce ploile recente au îmbibat zăpada cu apă. La Cota 1400 se înregistrează -2 grade și vânt moderat.
"Update ora 09:35 - Telecabina tronson 1 se oprește. Din cauza vântului, instalația nu mai poate funcționa în siguranță.
Update ora 07:55 - Pârtiile sunt îmbibate cu apă ca urmare a ploilor de sus și nu s-a putut face amenajarea lor. Domeniul schiabil rămâne închis pentru conservare. În plus, ne aflăm sub avertizare de vânt puternic la Cota 2000. Instalațiile de altitudine nu pornesc cu public.
Update ora 07:45 - La Cota 1400 sunt -2 grade, cer acoperit și vânt moderat. Telecabina tronson 1 (Sinaia - Cota 1400) începe programul cu public la 08:00 și funcționează până la 17:00", au anunțat reprezentanții Gondolei Sinaia, într-o serie de update-uri făcute joi dimineață pe Facebook.