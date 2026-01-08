Este scandal uriaș după ce Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Franța mai bine de 17 ore. Ministrul Apărării, Radu Miruță, nu a venit nici până acum cu o explicație pentru faptul că aeronava care l-a dus pe Nicușor Dan la summitul din Franța nu era una potrivită pentru un șef de stat. Realitatea Plus a trimis o solicitare ministrului Apărării, Radu Miruță, să vină cu explicații, însă acesta nu a oferit un răspuns nici până acum.