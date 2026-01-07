Deși tatuajele sunt considerate în general sigure, cercetătorii atrag atenția că cerneala injectată în piele interacționează cu organismul într‑un mod mult mai complex decât se presupunea. „Odată ce cerneala de tatuaj intră în corp, aceasta nu rămâne fixată. Sub piele, pigmenții tatuajelor interacționează cu sistemul imunitar în moduri pe care oamenii de știință abia încep să le înțeleagă”, a scris Dr. Manal Mohammed, lector în microbiologie medicală la Universitatea din Westminster.

Cât de periculoase sunt tatuajele. Studiu îngrijorător

Cernelurile pentru tatuaje sunt amestecuri chimice complexe, iar mulți dintre pigmenții folosiți astăzi au fost creați inițial pentru vopsele auto, materiale plastice sau toner de imprimantă, nu pentru a fi injectați în pielea umană. „Unele cerneluri conțin urme de metale grele, inclusiv nichel, crom, cobalt și ocazional plumb. Metalele grele pot fi toxice la anumite niveluri și sunt bine cunoscute pentru declanșarea reacțiilor alergice și a sensibilității imunitare”, a mai spus medicul.

Cernelurile negre, fabricate de obicei din negru de fum, pot conține compuși cancerigeni, iar cele colorate, în special roșu, galben și portocaliu, sunt asociate mai frecvent cu reacții alergice și inflamații cronice. Tatuarea presupune injectarea cernelii adânc în derm, iar organismul reacționează imediat.

„Corpul recunoaște particulele de pigment ca fiind materiale străine”, explică Dr. Manal. „Celulele imunitare încearcă să le elimine, dar particulele sunt prea mari pentru a fi complet eliminate. În schimb, acestea rămân prinse în interiorul celulelor pielii, ceea ce face ca tatuajele să fie permanente”, a mai punctat medicul.

Tatuajele, bombă cu ceas pentru sănătate

Cerneala nu rămâne însă doar în piele. Studiile arată că particulele pot migra prin sistemul limfatic și se pot acumula în ganglionii limfatici, structuri esențiale pentru filtrarea celulelor imune și coordonarea răspunsurilor organismului. „Efectele pe termen lung asupra sănătății ale acumulării de cerneală în aceste țesuturi rămân neclare, dar rolul lor central în apărarea imunitară ridică îngrijorări cu privire la expunerea prelungită la metale și toxine organice”, avertizează Dr. Manal.

Cercetări recente au descoperit că persoanele tatuate pot avea un risc mai mare de cancer de piele și de sânge decât cele fără tatuaje. Studiile daneze au arătat o creștere semnificativă a riscului de limfom, iar alte analize au indicat o probabilitate cu 62% mai mare de cancer de piele. Un studiu suedez publicat în 2024 a sugerat că tatuajele ar putea crește riscul general de cancer cu 21%. Deși mecanismele exacte nu sunt încă pe deplin înțelese, oamenii de știință suspectează că deteriorarea ganglionilor limfatici ar putea juca un rol important, conform The Sun.

Risc de infecții uriaș în rândul celor care se tatuează

Ca orice procedură care perforează pielea, tatuarea prezintă și riscul de infecții. Un sondaj din 2019 arăta că una din cinci persoane care își fac tatuaje sau piercinguri suferă o infecție, cele mai frecvente simptome fiind arsurile și umflăturile. În cazurile grave, infecțiile pot evolua spre sepsis, o afecțiune potențial fatală, iar unul din zece respondenți a avut nevoie de tratament medical.

O problemă majoră este lipsa unei reglementări consecvente la nivel global. În multe țări, cernelurile pentru tatuaje sunt controlate mult mai puțin strict decât produsele cosmetice sau medicale, iar producătorii nu sunt obligați să dezvăluie lista completă de ingrediente.

Uniunea Europeană a introdus limite mai stricte privind substanțele periculoase, însă în restul lumii supravegherea rămâne inegală. În Regatul Unit, regulile pentru cei care oferă tatuaje sau piercinguri sunt limitate, ceea ce permite deschiderea unor afaceri fără pregătire adecvată.