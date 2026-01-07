Pe lângă construcții și livrări, curățenia este unul dintre domeniile în care muncitorii nepalezi sunt angajați în număr tot mai mare. Ei lucrează în centre comerciale, clădiri de birouri sau hoteluri, iar salariile sunt stabilite în funcție de sarcinile prevăzute în contract.

Un angajat nepalez din acest sector primește, în medie, 3.100 de lei net pe lună. La această sumă se adaugă bonuri de masă în valoare de aproximativ 600 de lei, ceea ce ridică venitul lunar la 3.700 de lei. Pe lângă bani, companiile le oferă și cazare, evaluată la circa 400 de lei.

Cât câștigă menajerele în sectorul privat

În zona serviciilor de curățenie prestate în locuințe private, veniturile diferă în funcție de mărimea casei și de volumul sarcinilor. Pentru un apartament cu o singură cameră și bucătărie, o menajeră poate primi aproximativ 2.000 de lei lunar.

Un utilizator a descris astfel activitatea angajatei sale: „Măturat, șters praful, spălat vase și tocat legume. Stau singur într-un apartament cu o cameră și bucătărie. Rareori își ia liber și e de încredere, așa că o las să vină când are timp liber și nu-i impun un program”, a scris acesta pe Reddit.

Pentru locuințele mai mari, cu două sau trei dormitoare, salariile pot urca la 3.000–5.000 de lei pe lună, în funcție de complexitatea treburilor.

Un alt utilizator a relatat: „4500 pe lună. Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful, pune tacâmurile la locul lor și scoate rufele din mașină după ce s-au spălat”. O altă persoană a completat: „5000 pe lună pentru măturat, șters și vase. Și mai strânge rufele și curăță băile în weekend. Suntem 2 oameni și un câine. Apartament cu 3 camere”.

