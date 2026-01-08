Circulația rutieră se desfășoară, începând de joi, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu și Ruse.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând de joi, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o bandă, semaforizat, câte 20 de minute pe fiecare sens, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu și Ruse.

Circulația pe Podul Prieteniei a fost redeschisă pe 18 decembrie 2025 pe ambele sensuri de mers, iar măsura a fost valabilă până pe 8 ianuarie. Practic, începând de la această dată lucrările la pod sunt reluate și se circulă din nou pe o singură bandă.