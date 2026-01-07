Luna aceasta, distribuirea pensiilor începe mai târziu decât de obicei. Primele sume vor ajunge la beneficiari abia de joi, ceea ce înseamnă o întârziere de aproximativ o săptămână față de calendarul obișnuit. Cei care vor primi banii primii sunt pensionarii care au ales în continuare varianta livrării prin poștaș.

Poștașii au de parcurs zeci de adrese pe zi

În mod normal, un poștaș ajunge zilnic la 30–40 de persoane. Chiar și așa, specialiștii estimează că, în această lună, distribuirea completă a pensiilor prin intermediul poștei ar putea fi finalizată cel târziu pe 20 ianuarie. Și plățile prin bănci ar putea avea întârzieri de două sau trei zile, ceea ce prelungește perioada de așteptare pentru mulți seniori.

Valoarea pensiilor rămâne neschimbată

Sumele primite de pensionari sunt înghețate la nivelul de anul trecut. Din cauza lipsei actualizării cu inflația, pierderea medie estimată pentru un beneficiar este de aproximativ 400 de lei. Pentru mulți dintre ei, această diferență se simte puternic în bugetul lunar.

Așteptări privind sprijinul financiar

În ceea ce privește ajutorul destinat persoanelor cu venituri mici, surse apropiate discuțiilor spun că valoarea ar urma să rămână aceeași ca anul trecut, respectiv 800 de lei. Pentru numeroși seniori, acest sprijin reprezintă o gură de oxigen într-o perioadă în care cheltuielile cresc constant.

O lună în care răbdarea devine esențială

Întârzierile din această perioadă îi obligă pe mulți pensionari să își reorganizeze cheltuielile și să își gestioneze cu grijă resursele. Pentru cei care depind strict de data exactă a plății, fiecare zi în plus de așteptare poate însemna o presiune suplimentară.