Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1.00. Potrivit relatării bărbatului, acesta i-ar fi cerut taximetristului să oprească la un magazin non-stop, moment în care a observat un comportament suspect.

„Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște Ploieștiul. I-am spus că îl ghidez eu, dar de mai multe ori a ratat virajele, deși îi spuneam exact unde să facă stânga sau dreapta. În plus, vorbea ciudat, ca și când ar fi consumat alcool”, a declarat clientul identificat cu inițialele S.C. pentru Observatorul Prahovean.

Temându-se că șoferul ar putea provoca un accident, bărbatul a cerut să oprească mașina și a sunat la 112. Polițiștii au testat conducătorul auto cu aparatul etilotest, dar rezultatul a fost negativ.

În urma verificărilor, clientul a fost sancționat cu amenda maximă prevăzută de lege pentru apel nejustificat la numărul unic de urgență — 2.000 de lei.

Apelantul susține că nu regretă gestul și ia în calcul să conteste amenda: „Mi s-a reproșat că trebuia să verific înainte dacă are băutură în mașină. Cum să fac așa ceva? Eu am vrut doar să mă asigur că nu sunt pus în pericol. Reacționa greu și părea dezorientat.”

Dialogul dintre bărbatul care a apelat numărul de urgență 112 și polițiștii sosiți la fața locului a fost surprins într-o filmare realizată chiar de acesta.

„Deci, mi s-a părut că este băut, am sunat poliția. Dvs îmi spuneți că îmi dați amendă că am sunat la 112?”, le spune bărbatul polițiștilor, potrivit imaginilor de pe filmare.

„Fără motiv. E la latitudinea mea dacă vă sancționez, fac ce ceea trebuie. Dacă sesizarea era întemeiată și ieșea 0,01…”, îi răspunde polițistul.

Cum a reacționat Poliția

Potrivit IPJ Prahova, verificările au arătat că deplasarea s-a desfășurat pe mai multe segmente din municipiul Ploiești, cu opriri intermediare, iar între client și taximetrist ar fi existat neînțelegeri privind traseul urmat.

„În cadrul intervenției, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, nefiind constatate abateri de la normele legale. Apelarea nejustificată a numărului unic de urgență determină mobilizarea inutilă a forțelor de ordine și poate afecta capacitatea de intervenție în cazuri reale de pericol”, a transmis IPJ Prahova.

Conform legislației, apelarea abuzivă la 112 se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei sau cu 100–200 de ore de muncă în folosul comunității.