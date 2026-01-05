Pensionarul se chinuia să strângă sticle reciclabile

Bărbatul, aflat la limita subzistenței, primea o pensie minimă, completată de un ajutor social destinat persoanelor vârstnice. Cum aceste venituri nu îi acopereau cheltuielile de bază, el a încercat să își suplimenteze bugetul adunând sticle cu garanție din containerele de gunoi, o practică frecvent întâlnită în rândul pensionarilor cu venituri mici din Germania.

În luna septembrie, după aproximativ 15 ore de colectare, pensionarul a reușit să obțină suma de 58,25 euro. Respectând regulile, acesta a declarat venitul la oficiul de asistență socială din Altona, însă gestul său i-a adus o consecință neașteptată: autoritățile i-au redus ajutorul social cu exact suma câștigată.

Administrația districtuală din Altona a confirmat ulterior că veniturile provenite din colectarea sticlelor cu garanție sunt incluse în calculul prestațiilor sociale. Reprezentanții biroului districtual au explicat că legislația actuală nu face distincții clare între aceste sume și alte tipuri de venituri, motiv pentru care ele sunt deduse din ajutorul acordat.

Situația pensionarului reflectă o realitate larg răspândită în Germania. Un studiu realizat de institutul YouGov, la solicitarea inițiativei civice „Pfand gehört daneben”, arată că principalul motiv pentru care oamenii colectează sticle returnabile este suplimentarea pensiei. Conform cercetării, aproximativ un sfert dintre persoanele care practică această activitate sunt pensionari.

După ce cazul a devenit public, revista Hinz&Kunzt a solicitat un punct de vedere Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale. Răspunsul instituției a nuanțat situația, precizând că, deși toate veniturile trebuie declarate, există excepții pentru sumele foarte mici. Potrivit ministerului, câștigurile din colectarea sticlelor pot fi încadrate în această categorie și, în anumite condiții, nu ar trebui scăzute din ajutorul social.

Mai mult, ministerul a amintit de o decizie judecătorească din 2020, într-un caz similar, în care suma de 100 de euro obținută din returnarea sticlelor a fost considerată neimpozabilă în raport cu prestațiile sociale.

Până în prezent, Autoritatea Socială din Hamburg nu a oferit un răspuns oficial privind situația pensionarului din Altona. Postul de radio NDR 90,3 a solicitat clarificări, însă nu a primit, deocamdată, un punct de vedere din partea instituției.