Pe de altă parte, aceasta susține că nu s-a băgat în față și a ajuns acolo în urma unor sesizări.

Pacienți revoltați: așteptau de 7 ore și prefectul a mers în față

„Stăm de 7 ore ca să ne dați afară...sunt doi medici la 100 de persoane.

Nici dumneavoastră nu aveți dreptul să faceți scandal că nu face nimeni scandal. A întrebat omul dacă mai durează mult...”, au zis oamenii.

„Ieri, am fost la Spitalul Județean Pitești pentru faptul că au primit aparatura mai nouă. Am făcut o postare, în urma postării am primit mai multe sesizări că la unitatea de primiri urgențe se așteaptă foarte mult.

Am văzut că era un aflux foarte mare de pacienți, am vorbit cu medicii, unul resuscita un pacient, altul avea toate paturile pline.”, a declarat Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș, pentru Realitatea PLUS.