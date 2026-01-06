Ascensiunea politică a clanului Kadîrov atinge o nouă etapă, în contextul în care liderul de la Groznîi pare să pregătească terenul pentru o succesiune controlată. Ahmat Kadîrov, fiul său de doar 20 de ani, a fost numit vicepremier interimar, cumulând această nouă responsabilitate cu funcția de ministru al Sportului. În aceeași serie de remanieri, Ahmed Dudaev a preluat interimatul la Ministerul Politicii Naționale și Relațiilor Externe, Ramzan Kadîrov lăudând „experiența managerială solidă” și eficiența celor doi în dezvoltarea republicii.

Aceste promovări rapide au loc pe fondul unor informații alarmante privind starea de sănătate a liderului cecen. Conform publicației Novaia Gazeta Europa, Kadîrov ar fi fost internat de urgență la Moscova pe 25 decembrie 2025, chiar înaintea unei reuniuni importante cu Vladimir Putin, din cauza unei degradări bruște a stării sale. Deși s-a întors ulterior în Cecenia, apariția sa publică recentă la inaugurarea unei școli de hafizi — prima după o lungă absență — a confirmat suspiciunile: liderul cecen a fost văzut sprijinindu-se într-un baston și având dificultăți de mobilitate.

Speculațiile indică faptul că Ramzan Kadîrov s-ar lupta din 2019 cu o afecțiune cronică severă, al cărei prognostic rămâne rezervat. În acest tablou de incertitudine medicală, instalarea fiului său în funcții executive cheie este interpretată de analiști ca o încercare de a oficializa dinastia Kadîrov și de a preveni luptele pentru putere în interiorul Ceceniei în eventualitatea unei vacanțe a postului de lider.