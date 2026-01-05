Traficul pe DN1, pe sensul Ploiești – Brașov, se desfășoară cu dificultate luni, în condiții de iarnă. Între Comarnic și Ploiești, către Brașov, s-a format o coloană de autovehicule de aproximativ patru kilometri, pe fondul valorilor ridicate de trafic și al ninsorii ușoare, în condiții de temperaturi negative și carosabil la negru.Aglomerația se resimte și pe sectoarele Azuga, Bușteni și Sinaia, unde circulația rămâne intensă, cu o coloană de circa trei kilometri, scrie Sinaia Group.

Portalul Știrile Media prezintă declarația unei femei care a plecat cu autoturismul din Constanța la ora 06:00 și a ajuns în zona Breaza abia după șapte ore și jumătate, deși în mod normal traseul poate fi parcurs în aproximativ 3–4 ore.

În Sinaia, traficul este îngreunat suplimentar după depunerea unui strat gros de zăpadă, ceea ce reduce viteza de deplasare și crește riscul de derapaj, mai ales pe străzile în pantă și în intersecțiile aglomerate.

Și pe DN1D sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie și carosabil umed, în condiții de temperaturi negative.







