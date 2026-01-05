Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri luni, din cauza zăpezii și a înghețului, și se așteaptă ca acest număr să crească pe parcursul zilei, a relatat agenția de știri olandeză ANP, citând aeroportul, conform Agerpres.

„Din cauza condițiilor meteo de iarnă și a necesității degivrării aeronavelor, zborurile de luni, 5 ianuarie, pot suferi întârzieri sau anulări”, se arată într-un anunț postat pe site-ul aeroportului.

Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, a fost forțat să anuleze sute de zboruri încă de vineri.



„Astăzi, luni, 5 ianuarie, 300 de zboruri KLM pe și de pe Schiphol au fost anulate. Acest număr ar putea crește”, potrivit site-ului companiei.Inițial, compania a anunțase anularea a 124 de zboruri spre și dinspre Aeroportul Schiphol din Amsterdam, programate pentru ziua luni.

„124 de zboruri către și dinspre Schiphol au fost anulate pentru luni, 5 ianuarie. Facem tot posibilul să reprogramam pasagerii pe următorul zbor cu locuri disponibile. Prin anularea zborurilor acum, oferim pasagerilor noștri claritate în timp util și prevenim anulările de ultim moment”, se spunea într-un anunț din 4 ianuarie.

Alte 295 de zboruri ale companiei programate pentru duminică au fost anulate.