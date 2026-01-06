Un bărbat, trimis în arest preventiv după moartea violentă a fratelui său

Alarma a fost dată în noaptea de 4 ianuarie, aproape de miezul nopții, când o persoană a sesizat autoritățile cu privire la prezența unui cadavru într-un imobil din localitate. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 48 de ani.

La intervenție a participat o echipă mixtă formată din procuror, polițiști specializați în investigații criminale, agenți ai Secției 6 Poliție Rurală Florești și un medic legist. Primele verificări au indicat că moartea nu a survenit din cauze naturale, motiv pentru care ancheta a fost demarată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

În urma cercetărilor, anchetatorii au identificat un bărbat de 46 de ani, fratele victimei, față de care au fost efectuate verificări suplimentare. Potrivit unor surse judiciare, cadavrul ar fi fost descoperit de o altă persoană care locuia în același imobil.

Luni, procurorii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, iar marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a admis solicitarea Parchetului și a decis arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul rămâne în lucru, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul și pentru completarea probatoriului.