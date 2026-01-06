Test IQ pentru genii

Provocarea de astăzi constă într-un test vizual care pune la încercare atenția la detalii. Cele două imagini sunt aproape identice, însă mici elemente au fost modificate subtil. Este genul de exercițiu ideal pentru momentele de relaxare, dar și pentru a testa rapid capacitatea de observație și gândirea analitică.

Înainte de a dezvălui răspunsul corect, merită amintit faptul că testele de inteligență au o istorie îndelungată. Psihologul francez Alfred Binet este considerat pionierul evaluării coeficientului de inteligență, contribuind decisiv la dezvoltarea primelor scale de măsurare a IQ-ului. De-a lungul timpului, aceste teste au fost adaptate pentru toate vârstele, fiind utilizate inclusiv în educația copiilor, pentru a le stimula logica, atenția și capacitatea de rezolvare a problemelor.

Testele IQ pot lua forme variate: de la puzzle-uri și șiruri de numere, până la identificarea diferențelor dintre imagini sau recunoașterea unor tipare logice. Ele pot fi aplicate persoanelor cu vârste cuprinse între 3 și 90 de ani și sunt considerate un bun antrenament mental.

Priviți cu atenție cele două imagini și încercați să descoperiți toate modificările. Dacă nu ați reușit să le observați pe toate, iată soluția:

Cele 5 diferențe dintre imagini sunt:

lipsește o tufă de vegetație;

una dintre ramurile copacului din partea stângă nu mai apare;

există un fir de iarbă în plus;

modelul acoperișului cabanei este diferit;

la nivelul podului apare o gură de ventilație.

