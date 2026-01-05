Nicolás Maduro a fost reținut în urma unei operațiuni militare americane desfășurate la Caracas, după care a fost transferat în Statele Unite. Autoritățile americane susțin că acesta a avut un rol direct în traficul internațional de droguri, fiind acuzat că a condus presupusa rețea criminală cunoscută sub numele „Cartel de los Soles”. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Maduro și soția sa, Cilia Flores, „vor simți în curând întreaga forță a sistemului judiciar american”.

Un judecător numit de Bill Clinton

Alvin Hellerstein a fost numit judecător federal în 1998 de președintele democrat Bill Clinton. De-a lungul carierei sale, a fost implicat în gestionarea unor proceduri judiciare complexe și extrem de vizibile, acumulând o experiență considerabilă în dosare cu impact major, potrivit DerSpiegel.

Cazuri istorice și decizii sensibile

Judecătorul Hellerstein s-a ocupat de administrarea plăților de despăgubire acordate victimelor atacurilor din 11 septembrie 2001. Într-o decizie recentă, a respins aplicarea controversatei Legi a Inamicilor Străini din 1798, invocată pentru deportările inițiate de administrația Trump.

Confruntări directe cu Donald Trump

Parcursul profesional al lui Alvin Hellerstein s-a intersectat și cu cel al lui Donald Trump. Într-un dosar intens mediatizat privind plățile efectuate către vedeta Stormy Daniels, magistratul a respins solicitarea fostului președinte de a muta cazul într-o altă instanță federală. Decizia a fost motivată prin faptul că „plățile sunt o chestiune pur personală a președintelui și nu reflectă atribuțiile oficiale ale funcției”.

Un proces cu expunere majoră

Dosarul penal deschis împotriva lui Nicolás Maduro este așteptat să se numere printre cele mai mediatizate procese din istoria recentă a justiției americane, având în vedere statutul inculpatului și implicațiile internaționale ale cazului.

