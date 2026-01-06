Operațiunea militară desfășurată sâmbătă de forțele Statelor Unite la Caracas s-a soldat cu un bilanț tragic, autoritățile venezuelene confirmând moartea a 57 de persoane. Printre victime se numără 23 de soldați localnici, două femei civile și 32 de agenți cubanezi, a căror prezență în aparatul de securitate al lui Nicolás Maduro a fost, pentru prima dată, recunoscută oficial de Havana în urma acestui incident.

Oficiosul Partidului Comunist Cubanez, Granma, a oferit detalii despre „rezistența acerbă” opusă de luptătorii săi în timpul misiunii intitulate „Onoare și glorie”. Lista celor uciși include ofițeri cu grade superioare — colonei, maiori și locotenenți — cu vârste cuprinse între 26 și 67 de ani. Președintele Miguel Díaz-Canel a declarat doliu național în Cuba, afirmând că aceștia și-au pierdut viața în luptă directă sau în urma bombardamentelor care au vizat complexul prezidențial în momentul capturării lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

Acest eveniment scoate la lumină o realitate bănuită de decenii: implicarea directă a serviciilor de informații cubaneze în protejarea regimului de la Caracas. Deși acordul de cooperare semnat în anul 2000 viza oficial doar domenii precum sănătatea sau educația, recunoașterea misiunilor îndeplinite de Ministerul de Interne cubanez în Venezuela marchează o schimbare de paradigmă în relația dintre cei doi aliați, transformând un „secret cunoscut de toată lumea” într-o confirmare oficială.