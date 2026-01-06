Președintele Donald Trump lansează un avertisment dur către tabăra republicană, condiționând viitorul administrației sale de victoria în alegerile parțiale din noiembrie 2026. Liderul de la Casa Albă a declarat marți că un succes electoral este imperativ pentru a evita o eventuală procedură de suspendare inițiată de opoziția democrată. Conform Reuters, Trump consideră că păstrarea controlului asupra Congresului este singura barieră în calea unui nou asalt judiciar și politic din partea adversarilor săi.

Prezent la o întâlnire cu reprezentanții republicani la Washington, Donald Trump a mizat pe o retorică a supraviețuirii politice, avertizându-și colegii de partid că victoria în alegerile de la jumătatea mandatului este vitală. „Trebuie să câștigați alegerile midterm pentru că, dacă nu câștigăm noi, pur și simplu vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare”, a declarat liderul de la Casa Albă. Trump a insistat asupra acestui scenariu, afirmând categoric: „Voi fi pus sub acuzare”, în încercarea de a mobiliza resursele partidului pentru scrutinul din toamnă.

Miza electorală din noiembrie 2026 este una totală, fiind supuse la vot toate locurile din Camera Reprezentanților și o treime din mandatele din Senat. Rezultatul acestui scrutin va reprezenta, practic, un referendum asupra agendei sale politice, determinând dacă președintele va beneficia de un legislativ favorabil sau dacă se va confrunta cu o opoziție democrată capabilă să declanșeze procedura de impeachment.