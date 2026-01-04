Manifestanții au afișat numeroase pancarte, dintre care unele îl arătau pe președintele american Donald Trump înghițind cu lăcomie un bidon de petrol în culorile drapelului venezuelean, altele îl calificau pe Trump drept "agresor", în timp ce pe un banner se putea citi "Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei".





Mai multe drapele ale formațiunii de extremă-stânga spaniole Podemos sau ale Partidului Comunist spaniol putea fi de asemenea văzute printre drapelele venezuelene fluturate în fața ambasadei, în plin centrul Madridului, la o zi după capturarea lui Maduro de către SUA, în urma unei spectaculoase operațiuni militare după lovituri aeriene asupra Caracasului și împrejurimilor sale.





Maduro se află în prezent într-o închisoare din New York, urmând să compară în fața instanței, pentru a fi judecat pentru "narcoterorism" și import de cocaină în SUA.





Donald Trump a anunțat deja că țara lui se va afla la conducerea tranziției în Venezuelei și că intenționează să exploateze vastele rezerve de petrol ale acestei țări.



Prim-ministrul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a cărui țară l-a primit pe candidatul opoziției în alegerile prezidențiale venezuelene din 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, aflat în exil, a condamnat deja sâmbătă "o intervenție ce încalcă dreptul internațional", estimând că această operațiune "împinge regiunea spre un orizont de incertitudine și de belicism", și a îndemnat la o tranziție "justă și prin dialog", scrie Agerpres.





Duminică, Pedro Sanchez, ce contează pe sprijinul partenerului său de extremă stânga Sumar, și-a reiterat criticile într-o scrisoare adresată militanților Partidului Socialist, în care el evocă "recenta încălcare a dreptului internațional în Venezuela, acțiune pe care noi o condamnăm cu cea mai mare fermitate".

