Ingrediente pentru cremă:

500 g mascarpone

4 gălbenușuri

120 g zahăr

200 g ciocolată albă de calitate

200 ml frișcă lichidă pentru smântână

1 linguriță extract natural de vanilie

coaja rasă fin de la 1 portocală netratată.

Pentru sirop:

300 ml suc de portocale proaspăt stors

2 linguri zahăr

1 lingură lichior de portocale, opțional.

Pentru asamblare și decor:

300 g pișcoturi savoiardi

50 g ciocolată albă rasă sau fulgi

felii subțiri de portocală

dropsuri de ciocolată

pudră de cacao.

Tiramisu cu fructe – Mod de preparare

Pregătește crema topind ciocolata albă la bain-marie sau la microunde, apoi las-o să se răcească până devine călduță, nu fierbinte. Bate gălbenușurile cu zahărul până când devin deschise la culoare și cremoase. Adaugă mascarponele și vanilia și amestecă până la omogenizare.

Încorporează ciocolata albă topită, amestecând continuu, apoi adaugă coaja rasă de portocală. Bate frișca separat până devine aerată, apoi încorporeaz-o ușor în cremă, cu mișcări largi, pentru a păstra textura lejeră.

Pregătește siropul încălzind sucul de portocale cu zahărul până când acesta se dizolvă complet. Lasă siropul să se răcească, apoi adaugă lichiorul, dacă îl folosești.

Asamblează tiramisu cu portocale și ciocolată albă într-un vas dreptunghiular sau într-o formă de sticlă. Treci rapid pișcoturile prin siropul de portocale, fără să le înmoi excesiv, și așază-le într-un strat uniform. Acoperă cu un strat generos de cremă, nivelează, apoi repetă operațiunea cu un al doilea strat de pișcoturi și cremă.

Nivelează suprafața și presară deasupra pudră de cacao, dropsuri de ciocolată neagră și felii de portocală. Acoperă vasul și lasă tiramisu la frigider minimum 6 ore, ideal peste noapte. Servește desertul rece, bine stabilizat.