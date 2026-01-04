Aflat în districtul Brooklyn, centrul a primit de-a lungul anilor eticheta de „Iadul pe Pământ”. Este considerat una dintre cele mai dure închisori din New York, alături de Rikers, fiind vizat în numeroase sesizări privind lipsa personalului, violențele din interior și condițiile dificile din celule.

După închiderea Centrului Corecțional Metropolitan din sudul Manhattanului, aproximativ 1.200 de persoane sunt deținute în această unitate, în așteptarea proceselor din fața tribunalelor federale.

Mărturii despre condițiile din interior

Fosta deținută Ghislaine Maxwell, parteneră și complice a lui Jeffrey Epstein, a descris condițiile din MDC drept „inumane, crude și degradante”, comparând celula în care a stat cu cea a personajului Hannibal Lecter din „Tăcerea mieilor”.

Un alt deținut, Genaro Garcia Luna, fost secretar mexican pentru securitate publică, a relatat într-o scrisoare făcută publică de avocatul său că a asistat la omoruri și înjunghieri în interiorul centrului.

Alți deținuți celebri care au trecut prin MDC

În 2024, în listă a fost adăugat și Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului executiv al UnitedHealthcare, persoană care ar fi avut legături cu Sean „Diddy” Combs.

Michael Cohen, fost consilier al președintelui Donald Trump, a fost și el încarcerat aici în 2020 pentru acuzații precum evaziune fiscală. Acesta își amintea că în aceeași perioadă se afla în centru și Combs.

„(Combs) se trezise pe un pat de oțel cu o saltea de 3,5 cm, fără pernă, într-o celulă de 2,4 x 3 metri, care, vă asigur, este dezgustătoare”, a declarat Cohen, menționând că în primele zile de izolare nu a avut acces la cărți.

Deținuți aflați în prezent în așteptarea proceselor

În acest moment, printre cei încarcerați se află și Ismael „El Mayo” Zambada Garcia, considerat lider al cartelului Sinaloa, care așteaptă să fie judecat pentru acuzații de crimă și trafic de droguri.

Protestele declanșate de condițiile din 2019

În 2019, centrul a devenit subiect de proteste după o săptămână în care alimentarea cu electricitate și încălzirea au funcționat doar parțial.

În înregistrările video apărute pe rețelele sociale, numeroși deținuți loveau geamurile cu diverse obiecte pentru a cere ajutor, în timp ce temperaturile din New York coborâseră până la -15 grade Celsius. Avocații au raportat și lipsa serviciilor medicale în acea perioadă.

Anchete și despăgubiri după incident

Ca urmare a situației, Departamentul de Justiție a deschis o investigație pentru a verifica dacă Biroul Penitenciarelor avea „planuri de urgență adecvate” pentru a gestiona astfel de condiții.

Ulterior, deținuții au inițiat un proces colectiv, iar 1.600 dintre ei au primit despăgubiri totale de aproximativ zece milioane de dolari pentru frigul și condițiile inumane suportate în timpul întreruperii alimentării cu energie electrică.

