Cum s-a produs incidentul?

Fapta s-ar fi produs în noaptea de 2 spre 3 ianuarie, în jurul orei 03:30. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, victima, un bărbat în vârstă de 43 de ani, se deplasa către locuința fratelui său, situată pe strada Palanca, când ar fi fost atacată de trei indivizi. În urma agresiunii, bărbatul ar fi rămas fără portofel.

Dimineața zilei de 3 ianuarie, persoana vătămată s-a prezentat la Poliția Orașului Bolintin-Vale, unde a depus o plângere scrisă, alertând autoritățile cu privire la cele întâmplate.

În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au reușit să identifice suspecții, fiind vorba despre trei bărbați din Bolintin-Vale, cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani.

Pe baza probelor strânse, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați unității de parchet competente, unde vor fi formulate propuneri legale în continuarea cercetărilor.