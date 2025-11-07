Potrivit IPJ Dolj, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați de o femeie, de 56 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că în timp ce se afla pe strada Ion Țuculescu din localitate, în cartierul Lăpuș, persoane necunoscute ar fi doborât-o la pământ și i-ar fi sustras geanta de pe umăr.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de oamenii legii, au fost identificați doi tineri, de 15 și 17 ani, din municipiul Craiova, bănuiți de comiterea faptei.

Aceștia au fost conduși la audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au fost reținuți de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Craiova și-a însușit propunerea procurorului de caz și a dispus arestarea preventivă a tinerilor pentru 30 de zile.

Anul trecut, la nivelul IPJ Dolj au fost sesizate 13.891 de infracțiuni, dintre acestea 7.617 fiind de natură judiciară, 1.529 economico-financiare și 4.745 de altă natură, valoarea infracționalității sesizate fiind în media ultimilor 5 ani.

Cât despre la criminalitatea stradală, în anul 2024 au fost înregistrate 1.067 de fapte, cu un plus de 58% la infracțiunile constatate în flagrant delict.