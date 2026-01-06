O noua bătaie de joc la adresa românilor! După ce le-au fost mărite impozitele, acum sunt puși pe drumuri de autoritățile care nu se deranjează să își actualizeze programul de lucru cu publicul. Deși aplicația ghișeul.ro nu funcționează, iar oamenii nu își pot plăti dările online, nici ghișeele nu sunt deschise pentru că astăzi nu este zi lucrătoare. Cu toate acestea, instituțiile n-au informat oamenii, iar aceștia au ajuns să bată drumul degeaba.