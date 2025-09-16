Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi a anunţat, marţi, că poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Lieşti au reţinut pentru 24 de ore trei persoane – o tânără de 17 ani şi doi bărbaţi, de 23, respectiv 35 de ani – toţi din localitatea Griviţa, cercetaţi într-un dosar de tâlhărie calificată, ameninţare, lovire sau alte violenţe şi complicitate la lovirea sau alte violenţe.

”Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 29 august a.c., în jurul orei 20:00, în timp ce se aflau în faţa unui magazin din localitatea Griviţa, cei doi bărbaţi ar fi agresat fizic un minor de 16 ani şi o minoră de 17 ani, ambii din aceeaşi localitate. Ulterior, la faţa locului ar fi ajuns şi tânăra de 17 ani care, la rândul ei, ar fi agresat fizic fata de 17 ani, ameninţând-o şi umilind-o, iar apoi ar fi sustras din rucsacul acesteia câteva bunuri”, a arătat sursa citată.



Cei trei urmau să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.