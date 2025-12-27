Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit informațiilor furnizate de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, fiind impuse restricții temporare pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Persoanele rănite au primit îngrijiri medicale, urmând să fie evaluate și transportate la unități medicale, în funcție de gravitatea leziunilor suferite.

Ancheta va stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.