Accident rutier pe DN 73A, lângă Pârâul Rece: cinci răniți în urma impactului

Accident rutier
Accident rutier

Un eveniment rutier s-a produs în județul Brașov, în zona Pârâul Rece, unde două autoturisme au intrat în coliziune, rezultând rănirea a cinci persoane. Incidentul a afectat circulația pe DN 73A, pe tronsonul Râșnov–Predeal.

Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit informațiilor furnizate de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, fiind impuse restricții temporare pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Persoanele rănite au primit îngrijiri medicale, urmând să fie evaluate și transportate la unități medicale, în funcție de gravitatea leziunilor suferite.

Ancheta va stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.