Intervenția autorităților la adresa din Aleea Imașului Nr. 9 a scos la iveală detalii care au atras imediat atenția anchetatorilor. La nivelul gâtului victimei a fost identificată o plagă ce ar fi rezultatul unei mușcături de câine, element care i-a făcut pe anchetatori să bănuiască faptul că femeia ar fi murit în urma unui astfel de atac.

Câinii din curte și intervenția autorităților

În curtea imobilului se aflau doi câini maidanezi al căror stăpân era femeia decedată. Unul dintre animale era de talie mai mare și era considerat agresiv, în timp ce cel de-al doilea era mai mic. După constatarea situației, câinii au fost preluați de reprezentanții ASPA, pentru a fi izolați și evaluați conform procedurilor legale.

Primele concluzii ale anchetei

Conform primelor informații furnizate de anchetatori, femeia ar fi decedat din alte cauze, iar mușcăturile ar fi fost provocate ulterior de câini. Aceste date fac parte din verificările preliminare, urmând ca ancheta să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs decesul și succesiunea faptelor care au dus la această situație.

