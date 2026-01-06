SUA, China, Rusia și Zona Euro se află într-o cursă contracronometru pentru supremația mondială. Analiza profesorului Cristian Socol arată că perioada actuală de instabilitate globală este determinată tocmai de faptul că se ciocnesc cele două ere, unipolară și multipolară.

Puterea globală care își va dezvolta economia cel mai rapid și eficient în direcția tehnologiei avansate, inovării și capitalului uman va reuși să înregistreze cele mai mari progrese și va conduce lumea.

În acest fel, Washingtonul, pilonul lumii libere, rămâne o economie sănătoasă, cu o creștere economică de două procente în 2026. SUA beneficiază de avantajul dolarului ca rezervă, de consumul intern constant și de faptul că este liderul mondial din punct de vedere tehnologic.

În paralel, inegalitățile sociale tot mai mari și povara fiscală asupra clasei de mijloc reprezintă riscuri, iar tarifele lui Donald Trump și cheltuielile imprevizibile creează incertitudine.

Din punctul de vedere al Rusiei, economia țării este întru totul una de război. În consecință, creșterea economică încetinește puternic, inflația și dobânzile sunt ridicate, iar potențialul sectorului civil este grav afectat.

Totuși, industria civilă stagnează sau chiar scade, în timp ce industria de apărare crește puternic. Peste o treime din bugetul țării merge către cheltuieli de apărare și securitate. În ciuda acestor vulnerabilități, economia Rusiei va rezista în 2026. Creșterea economică este slabă, dar pozitivă.

În ceea ce privește Zona Euro, economia a continuat să crească modest în 2025-2026. Ritmul scăzut, sub potențial, arată o recuperare lentă de la crizele precedente și o creștere limitată a productivității.

Conform Băncii Centrale Europene, se aşteaptă ca investițiile private și consumul să revină treptat spre medii istorice, pe măsură ce incertitudinile scad şi dobânzile rămân scăzute. Deși economia rămâne bine diversificată, din moment ce exportă mașini, echipamente și produse chimice către piața globală, zona Euro rămâne captivă creșterii scăzute și investițiilor reduse.

Din punctul de vedere al Chinei, anul 2025 a reprezentat o victorie pentru decidenții de la Beijing. Parcursul economic al țării a atins ținta impusă de guvern, și anume o creștere economică de 5 procente.

Conform președintelui chinez, PIB-ul Chinei a ajuns la circa 20 de trilioane de dolari. Totuși, Beijingul se confruntă și cu riscuri care i-ar putea îngreuna drumul spre a deveni cel mai puternic stat din lume. Printre cele mai mari se numără îmbătrânirea demografică și tensiunile externe, mai precis războiul comercial cu SUA și protecționismul.

Deși este greu de prognozat care dintre superputerile lumii va ieși câștigătoare din cursa pentru a prinde cea mai bună poziție de start în noua eră multipolară, profesorul Cristian Socol știe care vor fi consecințele acestei competiții. Incertitudine record, conflicte militare, economice valutare, tehnologice și multiplicarea punctelor de presiune la nivel global.