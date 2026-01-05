În practică, aceste bonusuri funcționează ca majorări salariale mascate, dificil de eliminat, deoarece sunt integrate în cultura instituțională și în negocierile sindicale. Pentru angajații din mediul privat, astfel de beneficii par greu de imaginat, însă pentru zeci de mii de bugetari fac parte din venitul lunar obișnuit.

Sporul de confidențialitate, extins dincolo de funcțiile sensibile

Creat inițial pentru personalul care gestionează informații clasificate, sporul de confidențialitate s-a extins în ministere și instituții centrale către angajați care redactează documente administrative, sortează corespondența sau întocmesc procese-verbale, potrivit verificărilor realizate de ziare.com.

Valoarea sporului la Consiliul Superior al Magistraturii

La Consiliul Superior al Magistraturii, sporul de confidențialitate se situează între 656 și 2.394 lei. Beneficiarii sunt:

Președinte: 2.023 – 2.394 lei • Vicepreședinte: 1.958 – 2.315 lei • Membru ales: 2.019 – 2.236 lei • Membru de drept: 656 – 696 lei • Secretar general: 1.463 – 1.731 lei • Director: 1.242 – 1.692 lei • Director adjunct: 1.462 – 1.652 lei

Sporuri similare și la Curtea Constituțională

Pentru confidențialitate, judecătorii Curții Constituționale pot primi lunar până la 2.263 lei, sumă care se adaugă unei indemnizații brute ce depășește 47.000 lei. În aceeași instituție, angajații din zona administrativă – chiar și cei fără acces la informații sensibile – sunt remunerați cu sporuri cuprinse între 1.400 și 1.700 lei

„O mare prosteală”. Un primar demontează austeritatea impusă de Bolojan. De ce măsurile premierului nu vor duce la redresare economică

Ministerul Justiției și sporurile pentru suprasolicitare neuropsihică

În Ministerul Justiției, sporurile sunt și mai ridicate:

Consilier 1A: 2.828 lei • Director: 1.464 lei • Personal juridic asimilat: 1.437 lei

O analiză a salariilor brute arată că salariile multor funcționari depășesc 30.000 lei lunar, la care se adaugă sporuri pentru „suprasolicitare neuropsihică” ce pot trece de 6.900 lei.

Director – indemnizație de încadrare: 29.276 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 5.819 lei • Director adjunct – indemnizație de încadrare: 30.784 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.196 lei • Director adjunct – indemnizație de încadrare: 30.784 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.196 lei • Director adjunct – indemnizație de încadrare: 31.776 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.444 lei • Director adjunct – indemnizație de încadrare: 33.046 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.762 lei • Director adjunct – indemnizație de încadrare: 31.776 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.444 lei • Director adjunct – indemnizație de încadrare: 33.046 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.762 lei • Inspector șef – indemnizație de încadrare: 33.833 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.958 lei • Șef serviciu – indemnizație de încadrare: 25.861 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 4.965 lei • Șef serviciu – indemnizație de încadrare: 31.018 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.255 lei.

Inclusiv personalul tehnic, juridic sau administrativ primește sporuri ce depășesc uneori 5.000 lei.

Sporul de metrou, acordat tuturor angajaților Metrorex

La Metrorex, sporul de metrou, între 20% și 40% din salariu, este acordat tuturor angajaților, indiferent dacă lucrează în tunel sau în birouri. Deși s-a cerut eliminarea acestui beneficiu pentru personalul administrativ, sindicatele s-au opus. Sporul, gândit pentru condiții grele de subteran, a devenit un drept generalizat.

Diplomația și sporurile pentru cifru și condiții grele

În Ministerul Afacerilor Externe, sporurile pentru „cifru de stat” și pentru „condiții grele, periculoase sau vătămătoare” sunt larg răspândite. Indemnizațiile pentru cifru sunt:

Agent consular: 350 lei

Cancelarist relații: 1.114 lei

Consilier diplomatic: 553 lei

Ministru consilier: 627 – 1.527 lei

Referent relații: 732 lei

Secretar I: 535 lei

Sporurile pentru condiții grele sunt plafonate la 300 lei.

Alte beneficii acordate în instituțiile publice

Unele funcții beneficiază de indemnizația pentru titlul de doctor, în valoare de 950 lei lunar. Angajații pot primi și voucherul anual de vacanță de 800 lei, dacă salariul net nu depășește 8.000 lei și dacă achiziționează pachete turistice de minimum 1.600 lei. La acestea se adaugă indemnizația de hrană, în valoare de 374 lei lunar.

Tupeul lui Ilie Bolojan: Românii au biruri triple, premierul spune că „nu s-a întâmplat asta”