Pe 26 decembrie, statul vest-african Niger a anunțat că „interzice complet și permanent eliberarea vizelor pentru toți cetățenii americani” și că aceștia nu mai pot intra pe teritoriul țării pe termen nelimitat. Decizia a venit la câteva luni după ce un alt stat african, Ciadul, a adoptat o măsură de reciprocitate, declarând că „suspendă acordarea vizelor cetățenilor Statelor Unite ale Americii”.

Astfel, potrivit datelor actualizate la începutul anului 2026, un total de 39 de țări se confruntă în prezent cu interdicții totale de călătorie sau cu restricții asupra diferitelor tipuri de vize pentru intrarea pe teritoriul SUA.

Cea mai recentă țară care a reacționat este Burkina Faso, care a anunțat implementarea unor „măsuri de viză echivalente pentru cetățenii Statelor Unite”, potrivit The Street.

Într-un comunicat oficial, guvernul de la Ouagadougou a subliniat că rămâne „angajat față de respectul reciproc, egalitatea suverană a statelor și principiul reciprocității în relațiile internaționale”.

Deși interdicția vizează în principal intrarea cetățenilor americani, SUA menține deja un nivel patru de avertisare „Do Not Travel” pentru această țară, invocând riscuri majore de securitate și activități teroriste.

Și Mali, țară vecină cu Burkina Faso, a anunțat o măsură similară de restricționare a accesului cetățenilor americani, declarând că îi va supune „acelorași condiții și cerințe impuse de autoritățile americane cetățenilor malieni”.

În total, patru state africane, Niger, Ciad, Burkina Faso și Mali, au introdus până acum interdicții de călătorie pentru cetățenii SUA ca reacție directă la extinderea interdicției impuse de administrația Trump.