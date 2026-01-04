Această misiune, mandatată din 2019 de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, dar care nu se exprimă în numele organizației, subliniază într-un comunicat necesitatea de a garanta că fostul președinte venezuelean va da socoteală pentru aceste încălcări, printre care execuții extrajudiciare, dispariții forțate și torturi.



\"Bilanțul de lungă dată al guvernului Maduro în materie de grave încălcări ale drepturilor omului nu justifică o intervenție militară americană care încalcă dreptul internațional\", a declarat Alex Neve, unul dintre membrii acestei misiuni internaționale. \"La fel, ilegalitatea atacului american nu atenuează cu nimic responsabilitatea evidentă a responsabililor venezueleni, inclusiv a lui Maduro, pentru anii de represiune și de violență ce constituie crime contra umanității. Poporul venezuelean cere și merită soluții pe deplin conforme dreptului internațional\", a adăugat el.



Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că forțele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro după ce au lansat un \"atac de mare anvergură\" contra Venezuelei, pentru a-l conduce în fața unui tribunal din New York, unde să răspundă în special pentru acuzațiile de \"narcoterorism\".

Donald Trump a declarat că SUA vor conduce Venezuela până când va putea avea loc în această țară o tranziție politică \"sigură\", însă fără a preciza deocamdată cum anume.



\"Având în vedere intervenția militară americană și arestarea lui Nicolas Maduro pentru acuzații de \"narcoterorism contra SUA și cetățenilor lor\", misiunea pentru stabilirea faptelor subliniază necesitatea de a menține atenți asupra gravelor încălcări ale drepturilor omului și crimelor contra umanității care au fost comise contra populației venezuelene\", a insistat Marta Valinas, care prezidează această misiune.



Misiunea ONU și-a exprimat de asemenea \"profunda îngrijorare cu privire la riscul ca noi și grave încălcări ale drepturilor omului s-ar putea produce în zilele și săptămânile următoare, în acest context de volatilitate crescută\".

