Cameră video cu inteligență artificială

Dispozitivul face parte dintr-un proiect-pilot lansat recent de autoritățile elene și a fost activ în intervalul marți–vineri. Potrivit presei elene, sistemul a detectat automat încălcări precum utilizarea telefonului mobil în timpul șofatului și depășirea limitelor legale de viteză.

Camerele inteligente au fost montate săptămâna trecută în opt zone din capitala Greciei considerate cu risc ridicat de producere a accidentelor, la inițiativa Poliției Elene. Este vorba despre primele echipamente de acest tip amplasate pe drumurile publice, dezvoltate în cadrul unui program coordonat de Ministerul Guvernării Digitale.

Autoritățile anunță că aceste camere vor fi integrate, în perioada următoare, cu infrastructura existentă a Poliției Rutiere, prin intermediul unei platforme informatice naționale care ar urma să devină complet funcțională până la sărbătorile pascale. Sistemul va permite identificarea automată a mai multor tipuri de abateri, inclusiv trecerea pe culoarea roșie a semaforului, nepurtarea centurii de siguranță, folosirea telefonului la volan, circulația pe benzile de urgență sau încălcarea regulilor privind benzile dedicate transportului public.

Datele colectate – imagini, înregistrări video și informații temporale – vor fi procesate automat și transmise în condiții de securitate, cu respectarea normelor privind protecția datelor personale. Șoferii vor primi notificări despre sancțiuni prin intermediul unei căsuțe poștale digitale pe platforma guvernamentală gov.gr sau prin mesaje directe și vor avea posibilitatea de a depune contestații în format electronic.

Planurile autorităților elene sunt ambițioase: rețeaua de supraveghere ar urma să includă aproximativ 2.500 de camere la nivel național, dintre care 2.000 vor fi amplasate în puncte fixe cu risc crescut, iar alte 500 vor fi montate pe autobuze. Separat, regiunea Attica intenționează să instaleze încă 388 de camere, dedicate monitorizării benzilor speciale pentru transportul public.

Oficialii subliniază că scopul principal al acestui demers nu este doar sancționarea șoferilor, ci reducerea accidentelor rutiere și creșterea gradului de responsabilizare în trafic.