Misiunea a căpătat un caracter urgent după ce apelantul a raportat prezența a doi copii mici în autoturism, în vârstă de 2 și 6 ani, fapt ce a impus mobilizarea imediată a echipajelor de salvare.

Patrula de jandarmi montani din Șugag a ajuns rapid la fața locului, reușind să deblocheze vehiculul și să pună familia în siguranță.

Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, pasagerii putând să își continue drumul imediat ce mașina a fost repusă în mișcare.

În urma acestui incident, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a transmis un apel la prudență pentru toți turiștii care tranzitează zonele de munte.

Autoritățile recomandă echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru condiții de iarnă și verificarea prognozei meteo, precum și a stării drumurilor, înainte de a porni la drum, pentru a evita astfel de situații riscante.